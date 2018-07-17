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Неизвестные угнали иномарку в микрорайоне Климовск Подольска
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Неизвестные угнали иномарку в микрорайоне Климовск Подольска 

Газета.Ru 53 минуты назад
В микрорайоне Климовск Подольска в ночь на вторник неизвестные угнали иномарку на Заводской улице, сообщает РИАМО.
"Мой муж 16 июля припарковал автомобиль белый Mitsubishi Lancer около дома N21 по улице Заводской в микрорайоне Климовск. В ночь с понедельника на вторник неизвестные его украли, так как сегодня утром (17 июля — ред.) мы уже не обнаружили наш автомобиль. Машина не тонированная, а на капоте имелись притертости", — сказала супруга пострадавшего.
Пострадавшие написали заявление в полицию.
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