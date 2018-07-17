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В Зеленограде отпразднуют День молодежи
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В Зеленограде отпразднуют День молодежи 

Префектура Зеленоградского административного округа 41 минуту назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
По традиции День молодежи празднуется в конце июня, но поскольку последняя неделя месяца отметилась продолжительными дождями и штормами, праздничные мероприятия перенесли на более приветливый в плане погоды июль.
Так Культурный центр «Зеленоград» проведет мероприятие 21 июля, в субботу, на круговой площадке в Парке Победы за зданием КЦ. Участников ждет концертная программа, мастер-классы по современным танцам, конкурсы и розыгрыши призов и др..
В программе будет концерт с участием рэп-исполнителя MASTANK и группы NEBEZAO, дискотека под открытым небом под сеты Dj Lebedev и Dj Novoseltcev, выступление зеленоградских молодежных групп и молодых исполнителей, мастер-классы по хип-хопу от школы танцев «Феникс», а также конкурсы на лучшее селфи, костюм, фото с праздника и т.д. Для маленьких гостей — мимы и волшебные селфики. Ведущий праздника — Zharkih.
Начало в 16.00, вход свободный.
21 июля в другом конце города, у сцены на Михайловских прудах, также пройдет День молодежи, организованный крюковским досуговым центром ГБУ «М КЛУБ». Гостей праздника ожидает обширная и разнообразная программа — показательные выступления, рукопашные бои, выступления лучших творческих коллективов города, танцевальные мастер-классы, спортивный эквилибр, мото-шоу от «Ночных волков», рок-концерт с участием групп RetrocainE, «Петр Брок и Полугора», «КУБА» и, конечно, супер-дискотека от DJ Mr Nuzhny.
Начало в 11.00. Вход свободный.
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