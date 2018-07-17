Вынужденная физкультура. Жители 9-этажного дома четвертый месяц без лифта

Уже четвертый месяц жители многоэтажного дома на Госпитальной, 17 в Пскове вынуждены пешком подниматься в свои квартиры из-за неработающего лифта

Больше всего страдают обитатели верхних этажей, пенсионеры и мамы с грудными детьми, которым не под силу преодолеть многочисленные пролеты с коляской и ребенком на руках.

Опасно для жизни

Дом включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы. Лифт планово меняют, так как его срок использования уже истек. Вроде бы делают благое дело, но жильцы испытывают колоссальные неудобства.

Татьяна Солодовникова живет на 7 этаже, у нее 10-месячная дочь. Каждый день молодой маме и ее бабушке приходится по несколько раз в день тащить тяжелую коляску и малыша, чтобы погулять или сходить в магазин.

Она рассказала, что лифт отключили на время замены 29 марта. Обещали, что заработает 11 июня.

«Мы исправно ждали. Однако вскоре нас ждал сюрприз. Дату внезапно перенесли! И даже не на июль, а на 6 августа! — жалуется девушка. — В объявлении написано, что у подрядчиков не приняли работу, нужно что-то переделывать, поэтому время сдачи лифта и передвинулось. Сколько нам еще осталось ждать?».

«Когда отключили лифт, мне было 79 лет, сейчас уже 80, а его до сих пор меняют! — возмущается бабушка Татьяны. — Каждый раз, спускаясь вниз с ребенком, я боюсь упасть — немолодая уже! А подниматься — то еще мучение!».

Но так и приходится бедным жителям заниматься вынужденной физкультурой.

Вячеслав Славнов, один из обитателей этого дома, тоже не скрывает негодование. Он написал обращение на официальный сайт врио губернатора Псковской области

«Моей теще 67 лет, у нее сахарный диабет, ей сложно передвигаться. Работает по графику 2 через 2. То есть минимум каждые два дня она вынуждена спускаться и подниматься без лифта. Живет она на 9 этаже! В последнее время она стала плохо себя чувствовать. Обратилась к врачу. В итоге давление 200/90! Выписали кучу лекарств. Возможно, это связано с тем, что пожилой человек вынужден прилагать неимоверные усилия, чтобы «забраться» к себе домой», — говорится в обращении.

В Фонде капитального ремонта Псковской области, который оказался ответственным за ремонт лифта, пояснили, что переживать не стоит, и скоро работа наладится.

«Работы все были проведены качественно, но в техническое задание не входила замена направляющих — это элементы, по которым движется лифтовая кабина. Ростехнадзор рекомендовал заменить эти направляющие, хотя ранее было получено заключение, что они прослужат еще 25 лет, — объяснил заместитель гендиректора Фонда Алексей Тимашов. — Мы не стали с ними спорить, все-таки речь идет о безопасности жильцов. Решили, что подрядчик поменяет. Поэтому сроки и сместились».

Острая проблема

Подрядчиком по замене лифта выступает компания «Санкт-Петербургский лифтовый завод». К ней у Фонда капремонта претензий нет. Работу, мол, выполнили качественно, просто Северо-Западное управление Ростехнадзора не приняло.

По словам Алексея Тимашова, лифт могут ввести в эксплуатацию хоть завтра, только потом жильцам придется каждый год скидываться на освидетельствование в Ростехнадзоре тех самых направляющих элементов.

Поэтому жильцам дома на Госпитальной придется потерпеть.

Проблема замены лифтов в Пскове стоит остро уже много лет. Стоимость замены даже одного лифта достаточно высока и, используя местное бюджетное финансирование, выслужившее срок оборудование не удастся заменить.

«217 лифтов требуют замены уже сейчас. Но мы не может поменять их все. На это надо около 550 млн рублей. Понятно, что город Псков столько не собирает, в год выходит примерно 140 млн, вот и считайте, сколько на эти деньги можно поменять. Чтобы заменить все лифты, нужно три года», — заметил Алексей Тимашов.

К примеру, в 2017 заменили всего лишь 16 старых лифтов. В этом году определены только 8 «подъемников», которые собираются менять.

Конечно, есть Программа ускоренной замены лифтов, рекомендованная к использованию Минстроем России . Однако, по убеждению заместителя гендиректора Фонда капремонта, если поменять все лифты за один год, то муниципалитет все равно будет равными частями рассчитываться в течение трех лет. К тому же, все средства уйдут только на эти работы, на другие цели денег уже не останется, поэтому муниципалитеты сами отказались от этой программы.

При этом еще месяц назад руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора УГХ Антон Ляугминас пообещал, что к 2020 году планируется привести в порядок все лифты в городе.