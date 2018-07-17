В Киеве отремонтировали «хипповскую дорогу» к «Аллее влюбленных» 

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева в Facebook.
«Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, которые когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком», — рассказал Кличко, описывая обновленную лестницу.
По его словам, часть уже обустроенного туристского маршрута начинается от открытой лестницы и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. Среди киевлян этот маршрут также известен как «Аллея влюбленных».
По словам Кличко после реконструкции Владимирской горки и постройки пешеходного моста между этим парком и Аркой дружбы народов, маршрут продлится до последней. Мост планируют открыть к лету следующего года.
В последний раз лестницу на Пейзажной аллее ремонтировали почти полвека назад. В 2016 году ее решили реконструировать: деревянный настил лестницы пребывал в аварийном состоянии, и ходить по ней было небезопасно.
Сейчас новые ступени утратили былую «воздушность», присущую ступенькам старой лестницы. Они сделаны из бетона, однако сами ступеньки с деревянным покрытием. Их сделали из износостойкой и влагозащищенной древесины. Вечером ступеньки подсвечиваются LED-освещением, установленным в перилах.
Прилегающие склоны укрепили, а на «Аллее влюбленных» построили туалет. Также установили камеры видеонаблюдения, тревожную кнопку, урны, освещение и организовали зоны доступа к Wі-Fі.
Деревянная лестница на Пейзажной аллее в Киеве известна как одно из мест сбора неформальной молодежи, растаманов. В 70-80-ых годах ХХ века Пейзажная аллея и деревянная лестница, ведущая в урочище Гончары-Кожемяки, стала известна среди хиппи СССР. Там назначали свои встречи музыканты и художники. Среди неформальной молодежи место получило название БЖ — сокращение от названия улицы Большой Житомирской, находившейся поблизости. На этой улице была также расположена популярная среди хиппи кофейня «Квинта». При этом собираться на БЖ неформальной молодежи не мешало нахождение рядом Главного управления МВД УССР по Киеву.