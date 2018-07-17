В Киеве отремонтировали «хипповскую дорогу» к «Аллее влюбленных»

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева в Facebook.

«Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, которые когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком», — рассказал Кличко, описывая обновленную лестницу.

По его словам, часть уже обустроенного туристского маршрута начинается от открытой лестницы и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. Среди киевлян этот маршрут также известен как «Аллея влюбленных».

По словам Кличко после реконструкции Владимирской горки и постройки пешеходного моста между этим парком и Аркой дружбы народов, маршрут продлится до последней. Мост планируют открыть к лету следующего года.

В последний раз лестницу на Пейзажной аллее ремонтировали почти полвека назад. В 2016 году ее решили реконструировать: деревянный настил лестницы пребывал в аварийном состоянии, и ходить по ней было небезопасно.

Сейчас новые ступени утратили былую «воздушность», присущую ступенькам старой лестницы. Они сделаны из бетона, однако сами ступеньки с деревянным покрытием. Их сделали из износостойкой и влагозащищенной древесины. Вечером ступеньки подсвечиваются LED-освещением, установленным в перилах.

Прилегающие склоны укрепили, а на «Аллее влюбленных» построили туалет. Также установили камеры видеонаблюдения, тревожную кнопку, урны, освещение и организовали зоны доступа к Wі-Fі.