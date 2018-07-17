Крестный ход Балашов–Вавилов Дол завершился

Он был самый продолжительный в Саратовской области , продлился 32 дня. За это время паломники прошли более 700 километров пути. Этот крестный ход посвящен святым царственным страстотерпцам. День их памяти как раз сегодня. 17 июля 1918 года семья последнего русского императора была расстреляна. В 1981 году Николай II , его супруга и дети были причислены к лику святых Русской православной церковью заграницей, а в 2000 году канонизированы в России Русской православной церковью Московского патриархата.

По случаю дня памяти царственных страстотерпцев и завершения крестного хода в Вавиловом Доле прошла праздничная служба. Ее совершили Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Архиереи служили Литургию под открытым небом и затем водосвятный молебен на источнике. За богослужением молились крестоходцы, которые прибыли в Вавилов Дол накануне — 16 июля.

Вавилов Дол — место особого молитвенного почитания, куда стремятся попасть паломники со всей России. Он находится в Ивантеевском районе Саратовской области. До Октябрьской революции в Вавиловом Доле находился пещерный монастырь. Согласно преданию, его основал во времена Петра Первого раскаявшийся разбойник Вавила. В начале прошлого века Вавилов Дол стал убежищем монахов, священников и некоторых мирян, которые скрывались здесь от новой безбожной власти. Крестный ход в Вавилов Дол совершается в Саратовской митрополии уже 13 лет.