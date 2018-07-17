Николай Гуляев: У многих иностранцев возникло непреодолимое желание вернуться в Москву

Столица справилась с проведением чемпионата мира по футболу на «отлично». Об этом заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в ходе общения с корреспондентом "Вечерней Москвы" на стенде издания в рамках Московского урбанфорума.

— Николай Алексеевич, чемпионат мира по футболу закончился, но эмоции еще кипят. Как Москва справилась с проведением столь масштабного спортивного события?

— Москва была готова к приему такого грандиозного события. Чемпионат мира по футболу не то чтобы сопоставим, по некоторым позициям он даже превосходит Олимпийские игры. Поэтому это самое главное событие в мире, самое значимое и самое обсуждаемое.

Москва и другие города России готовились к этому событию. Это не мое мнение, это мнение миллионов болельщиков, гостей нашей Родины и города — столица России и чемпионата мира справились на «отлично».

Буквально несколько цифр — более 3 миллионов гостей посетили за этот период наш город. Из них почти 1,2 миллиона — это иностранцы. Ажиотаж был серьезный. Все вы видели репортажи об атмосфере в самом городе. Чего стоит только ежедневный, не побоюсь этого слова, карнавал в таком неформальном центре чемпионата — на улице Никольской. Я уже не говорю о фанзоне на Воробьевых горах, которую посетили почти два миллиона болельщиков за все дни чемпионата. Однозначное мнение — Москва справилась с поставленной задачей, а задача была — показать лицо города, новый формат московского гостеприимства.

— Такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу или Олимпиада, всегда оставляют после себя современные спортивные объекты. Чем приросла спортивная инфраструктура Москвы? Будут ли эти объекты и дальше служить большому и любительскому спорту?

— Москва находится в особом положении. Мы не строили новые стадионы. Был стадион "Спартак" , введённый в эксплуатацию несколько лет назад. Но благодаря Чемпионату был реконструирован главный стадион страны — Большая спортивная арена «Лужников» с сохранением исторического фасада, но внутри мы получили суперсовременный стадион, способный принимать матчи и мероприятия любого уровня.

Но самое главное достижение — это то, что нам удалось реконструировать и преобразить до неузнаваемости, довести до высокого уровня саму территорию «Лужников» — это ни много ни мало 160 гектаров. После чемпионата мира «Лужники» будут жить новой жизнью, открытой для москвичей и гостей города. Там будет возможность провести время с семьей и заняться любимым делом любым категориям граждан.

Я не буду перечислять все объекты, назову только крупные, которые будут на территории «Лужников» функционировать в ближайшее время — это большой аквакомплекс, включающий в себя бассейн с 50-метровой дорожкой, аквапарк, различные зоны отдыха, а также центр художественной гимнастики — самое лучшее в мире профильное сооружение, крупнейший в Европе крытый теннисный центр. Каток «Кристалл» переживает новое рождение, но по большому счету будет построен заново. Кроме того, это большое количество различных плоскостных сооружений, которые и позволят создать уникальную атмосферу в непосредственной близости от центра города. Мое мнение — этот комплекс получился уникальным, уверен, что ничего подобного в мире нет.

— Наверное никогда так активно ребята не играли во дворе в футбол, как в период чемпионата мира. Такой интерес подразумевает открытие новых футбольных секций и школ или в Москве и так достаточно мест, где ребята могут заниматься футболом?

— Это нормальная практика, когда после столь крупных мероприятий и успешных выступлений наших спортсменов повышается интерес к данному виду спорта. Но футбол — это больше, чем спорт. В России это народная игра, в России футбол любили, любят и будут любить. Некий всплеск интереса у малышей и родителей мы наблюдаем. Пик придется на сентябрь, когда все вернутся из отпусков.

В Москве достаточно спортивных школ — их 26 и порядка 15 тысяч ребят безвозмездно занимаются футболом, но это не значит, что мы не будем открывать новые секции, способствовать организованному занятию и во дворах, и на пришкольных стадионах, и на площадках. Это должно стимулировать развитие футбольной инфраструктуры — я не о профессиональных футбольных полях, их достаточно в Москве, в этом году будет построено несколько и в ближайшие годы сдадут 11 полноразмерных полей с искусственным покрытием и большинство из них с подогревом. Одно поле будет крытым, такого на сегодняшний день в Москве нет.

— Как гостиницы справились с таким наплывом туристов?

— Мы были готовы к такому наплыву гостей. На сегодняшний день в Москве 1525 гостиниц, которые прошли процедуру официальной классификации. В центральном округе на весь период чемпионата гостиницы были заполнены на 93-95 процентов. Это очень высокий показатель, но резерв свободных номеров всегда оставался.

— Можно ли прогнозировать итоговый туристический поток в этом году? Цифра должна быть просто несравнимая.

— Как говорится, поживем — увидим. Конечно, у большого количества иностранцев возникло желание посмотреть эту загадочную и непонятную до недавнего времени Москву. Конечно же мы ожидаем, что приедет большое количество гостей а наш город, и решение президента о продлении срока действия паспорта болельщика до конца года тоже этому должно способствовать. Наверное не все болельщики не были готовы к тому, что у нас так здорово. Я общался со многими иностранцами и у многих, практически у всех, возникло непреодолимое желание вернуться сюда ещё. В этом и есть наша задача.

— Последний вопрос — личный. Какой из матчей чемпионата мира по футболу вам понравился больше всего?