В программу анимационного фестиваля «Бессонница» вошли более 200 фильмов

Фестиваль «Бессонница» проводится с 2013 года в Калужской области. Днем гостей смотра ожидают мастер-классы от художников и режиссеров анимационных картин, лекции и семинары, а вечером — показ мультипликации на двух десятиметровых экранах.

"Мы стремимся собрать лучшие новинки короткометражной авторской анимации независимо от страновой принадлежности. В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года", — рассказал программный директор «Бессонницы» Павел Шведов, чьи слова приводит пресс-служба.

Все мероприятия проходят на открытом воздухе, всем желающим предлагают жить в палаточном лагере. Партнером фестиваля в этом году выступает студия «Союзмультфильм».