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В программу анимационного фестиваля «Бессонница» вошли более 200 фильмов
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В программу анимационного фестиваля «Бессонница» вошли более 200 фильмов 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 200 фильмов покажут на международном фестивале анимационного кино «Бессонница», который откроется 19 июля в Калужской области при поддержке «Союзмультфильма», сообщили в пресс-службе киностудии.
Фестиваль «Бессонница» проводится с 2013 года в Калужской области. Днем гостей смотра ожидают мастер-классы от художников и режиссеров анимационных картин, лекции и семинары, а вечером — показ мультипликации на двух десятиметровых экранах.
"Мы стремимся собрать лучшие новинки короткометражной авторской анимации независимо от страновой принадлежности. В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года", — рассказал программный директор «Бессонницы» Павел Шведов, чьи слова приводит пресс-служба.
Все мероприятия проходят на открытом воздухе, всем желающим предлагают жить в палаточном лагере. Партнером фестиваля в этом году выступает студия «Союзмультфильм».
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