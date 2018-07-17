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В Иране задержали группу боевиков ИГ*
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В Иране задержали группу боевиков ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы безопасности Ирана задержали группу боевиков «Исламского государства*» на юго-западе страны, заявил глава министерства информации ИРИ (спецслужбы страны — ред.) Махмуд Алави.
По его словам, один из членов группы, брат которого, будучи боевиком ИГ*, был ликвидирован в Сирии, намеревался создать ячейку для того, чтобы присоединиться к террористам «Исламского государства*», сообщает агентство Tasnim.
Члены ячейки, состоявшей из четырех человек и намеревавшиеся совершить в некоторых районах страны «акты саботажа», были задержаны в понедельник, отметил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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