В Иране задержали группу боевиков ИГ*

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Силы безопасности Ирана задержали группу боевиков «Исламского государства*» на юго-западе страны, заявил глава министерства информации ИРИ (спецслужбы страны — ред.) Махмуд Алави.

По его словам, один из членов группы, брат которого, будучи боевиком ИГ*, был ликвидирован в Сирии , намеревался создать ячейку для того, чтобы присоединиться к террористам «Исламского государства*», сообщает агентство Tasnim.

Члены ячейки, состоявшей из четырех человек и намеревавшиеся совершить в некоторых районах страны «акты саботажа», были задержаны в понедельник, отметил он.