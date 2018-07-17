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Первокурсница из Курска победила в «Губернском стиле»
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Первокурсница из Курска победила в «Губернском стиле» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Ксения Сидорова смогла изобразить на бумаге своё видение коллекций известных мировых брендов
19-летняя курянка заняла первое место в VII конкурсе «FASHION-иллюстрации», проходившем в рамках Международного фестиваля дизайна одежды и ремесел «Губернский стиль». В этом году девушка закончила 1 курс художественно-графического факультета КГУ по специальности Дизайн костюма и аксессуаров. В будущем она планирует стать фэшн-иллюстратором и работать с такими известными изданиями как Vogue и Harper's Bazaar. Пока же студентке покорилась первая вершина.
— Я рисую с 3 лет. Поэтому не было вариантов, куда поступать. А весной узнала о конкурсе. В задании было сказано, что необходимо было изобразить моду любыми графическими средствами, тема свободная. Мой выбор пал на любимые лейблы. Они разные, но в каждом я нахожу вдохновение для себя: Gucci — необычность, некая сказочность; Chanel-изысканность и женственность, DG — роскошь и яркость. Работать над триптихом «Парящая симфония» взялась в начале весны. А уже 21 мая всё было готово, — рассказала КИ Ксения.
Девушка использовала в работе акварель, тушь, графический редактор Paint Tool SAL. Участие в конкурсе не помешало учёбе. Сидорова призналась, что сочетала полезное с приятным. По словам победительницы, соперников было не очень много, но все они очень опытные и сильные. Однако жюри присудило первое место нашей землячке. Известие застало студентку дома в Курске.
— Увидела результаты в официальной группе конкурса и была невероятно рада. Мама плакала от радости, папа крепко пожал руку, дедушка сказал: « Ну, родная, это большая победа! Так держать!», — признаётся девушка.
В качестве приза Ксении была гарантирована организация персональной выставки при поддержке Союза художников России. Она должна состояться в начале сентября этого года. Курянка уже приступила к созданию коллекции, но о том, какую тему выбрала для своих работ, пока не говорит.
— Могу пообещать, что на выставке будет сюрприз, — сообщила Ксения.
Алёна Мартынова
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