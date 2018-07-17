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Российские Skoda обзавелись «виртуальными кокпитами»
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Российские Skoda обзавелись «виртуальными кокпитами» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Skoda, наконец, дополнила списки оснащения своих машин цифровыми «приборками», которые можно приобрести в качестве опции. Новое оборудование уже доступно для Octavia, Suberb и Kodiaq.
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