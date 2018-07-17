Граждане с судимостью не смогут проводить антикоррупционную экспертизу

Граждане с судимостью и должностные лица, уволенные в связи с утратой доверия, не смогут принимать участие в антикоррупционной экспертизе законопроектов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам замминистра юстиции Юрия Любимова, законопроект направлен на формирование качественного состава независимых экспертов, которые проводят антикоррупционную экспертизу законопроектов. Устанавливаются дополнительные требования к физическим и юридическим лицам, претендующим на получение аккредитации в качестве экспертов. В проведении таких проверок запретят участвовать гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, должностным лицам, уволенным в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства, а также людям, работающим в организациях, признанных иностранными агентами.