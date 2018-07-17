«Джуна». Ради роли Лаура Кеосаян рисковала жизнью

Может ли природный дар принести не только славу, но и страдания? Герою сериала «Джуна» предстоит разобраться в непростой судьбе известного экстрасенса и поверить в ее уникальные способности. Биографическую историю известной целительницы Джуны смотрите на канале « ТВ Центр » с 23 июля, в 17:45.

Несколько фактов о Джуне Давиташвили

— Кроме сына Вахтанга, погибшего в возрасте 26 лет, у Джуны была дочь, которая умерла вскоре после рождения.

— В 1986 году Джуна вышла замуж за Игоря Матвиенко . История умалчивает: был ли это брак по расчету или ради шутки, но просуществовал он всего лишь сутки. Кстати, после того момента карьера начинающего музыканта пошла вверх.

— Кроме лечения больных, Джуна увлекалась скульптурой, писала рассказы и стихи, рисовала исцеляющие картины.