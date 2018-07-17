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«Джуна». Ради роли Лаура Кеосаян рисковала жизнью
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«Джуна». Ради роли Лаура Кеосаян рисковала жизнью 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Может ли природный дар принести не только славу, но и страдания? Герою сериала «Джуна» предстоит разобраться в непростой судьбе известного экстрасенса и поверить в ее уникальные способности. Биографическую историю известной целительницы Джуны смотрите на канале «ТВ Центр» с 23 июля, в 17:45.
Сценарист Андрей Петров (Кирилл Кяро) получает от друга-продюсера Кирилла (Владимир Скворцов) заказ — написать сценарий для фильма об известной на весь мир целительнице Джуне (Лаура Кеосаян). Андрей еще переживает боль после трагической гибели сына и развода с женой Ольгой (Елена Захарова). И, несмотря на скептическое отношение к экстрасенсорным способностям Джуны, соглашается на интервью. Каждая встреча и общение с целительницей все больше затягивает его. Однако, поздние возвращения и загадочные звонки по ночам категорически не нравятся его любимой девушке. Марина (Виктория Маслова) просит Кирилла передать работу над сценарием кому-нибудь другому…
Несколько фактов о Джуне Давиташвили
— Кроме сына Вахтанга, погибшего в возрасте 26 лет, у Джуны была дочь, которая умерла вскоре после рождения.
— В 1986 году Джуна вышла замуж за Игоря Матвиенко. История умалчивает: был ли это брак по расчету или ради шутки, но просуществовал он всего лишь сутки. Кстати, после того момента карьера начинающего музыканта пошла вверх.
— Кроме лечения больных, Джуна увлекалась скульптурой, писала рассказы и стихи, рисовала исцеляющие картины.
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