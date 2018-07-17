Жениться разрешат и через год после подачи заявления 

С 1 октября 2018 года граждане России смогут пожениться даже через год после подачи заявления в ЗАГС. При этом минимальный срок ожидания останется прежним — 1 месяц. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 17 июля.
Поправки в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» разработало Минкомсвязи и внесло на рассмотрение депутатов Правительство.
Представляя документ, заместителяь министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак уточнил, что сейчас регистрация брака проходит, как правило, через месяц после подачи заявления в ЗАГС или через полгода, если это делается с помощью Госуслуг. «Мы считаем, что нововведения приведут к упрощению ситуации и исключению коррупционной составляющей, когда граждане всеми способами пытаются заполучить желанную дату росписи», — отметил Пак.