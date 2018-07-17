Судьям уточнили правила работы

Судьям арбитражных судов в округах и арбитражных апелляционных судов установят отдельный порядок назначения на должность, порядок привлечения к ответственности и пропишут размер оплаты их труда.

Соответствующий законопроект Верховного суда Госдума приняла 17 июля во втором чтении.

Предусмотрено и организационное обеспечение деятельности будущих судов, а также нормы представительства судей в органах судейского сообщества. При этом полномочия действующего состава Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации предлагается сохранить до истечения их срока полномочий.

Этот законопроект является сопутствующим другой инициативе верховного суда, которую Госдума планирует принять сегодня в третьем чтении.