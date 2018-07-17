Миллионы клиентов медицинской лаборатории могли пострадать от утечки

Киберпреступники проникли в сеть одной из крупнейших медицинских лабораторий в Америке. LabCorp, входящая в список Fortune 500, на время прекратила свою работу из-за того, что злоумышленники попытались получить доступ к частным медицинским картам миллионов людей.

В настоящее время специалисты лаборатории работают над тем, чтобы вернуть систему к жизни.

Несмотря на то, что LabCorp утверждает, что нет никаких доказательств несанкционированного доступа к конфиденциальным данным, источник в компании поведал, что могут пройти недели, прежде чем эксперты лаборатории установят истинный масштаб утечки.

«Единственное, что могло послужить причиной выведения систем из рабочего режима — подозрение на компрометацию персональных данных. Системы LabCorp определенно были взломаны, однако на данный момент руководству неясно, к какому количеству данных киберпреступники получили доступ», — объясняет источник.

«Лаборатория сработала очень оперативно, но есть основания подозревать, что злоумышленникам удалось получить доступ к частной медицинской информации миллионов пациентов».

Наиболее распространенной деятельностью LabCorp является выполнение различных диагностических тестов — анализ крови, анализ мочи и тесты на ВИЧ.

На днях похожая ситуация привела к утечке информации о тысячах СПИД— и ВИЧ-инфицированных пациентов в штате Теннесси. Это очередное напоминание о том, насколько серьезно стоит подходить к защите конфиденциальных данных.

В результате полученная еще в 1983 году информация о людях, больных ВИЧ и СПИДом, оказалась на общедоступном сервере.