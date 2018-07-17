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В Южном Тушине отметят 150-летие со дня выхода книги «Дети капитана Гранта»
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В Южном Тушине отметят 150-летие со дня выхода книги «Дети капитана Гранта» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В детской библиотеке №231 имени Островского в среду, 18 июля, состоится литературная викторина «В поисках приключений». Мероприятие приурочено к 150-летию со дня выхода книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
— Участники викторины узнают интересные факты из жизни и творчества писателя Жюля Верна, вспомнят его самые знаменитые произведения, увидят отрывки из художественных фильмов и мультфильмов, снятых по произведениям великого фантаста, — пояснила Татьяна Иванова.
Также пройдет конкурс на лучший рисунок-иллюстрацию к любимому произведению Жюля Верна.
Литературная викторина пройдет по адресу: улица Свободы, дом 45, строение 1. Начало в 12.30. Вход свободный.
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