В Южном Тушине отметят 150-летие со дня выхода книги «Дети капитана Гранта»

В детской библиотеке №231 имени Островского в среду, 18 июля, состоится литературная викторина «В поисках приключений». Мероприятие приурочено к 150-летию со дня выхода книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.

— Участники викторины узнают интересные факты из жизни и творчества писателя Жюля Верна, вспомнят его самые знаменитые произведения, увидят отрывки из художественных фильмов и мультфильмов, снятых по произведениям великого фантаста, — пояснила Татьяна Иванова

Также пройдет конкурс на лучший рисунок-иллюстрацию к любимому произведению Жюля Верна.

Литературная викторина пройдет по адресу: улица Свободы, дом 45, строение 1. Начало в 12.30. Вход свободный.