Завершен капитальный ремонт трассы «Подъезд к санаторию Сярьги»

Завершен капитальный ремонт региональной трассы во Всеволожском районе соединяющей деревню Сярьги с Токсовским шоссе.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти, почти два километра грунтовой дороги не просто заасфальтировали двойным слоем, но и усилили основание дороги. Также были расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.

Заказчиком капремонта выступило ГКУ «Ленавтодор». Денежные средства в размере 60 млн рублей были выделены из регионального дорожного фонда.