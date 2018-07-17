Завершен капитальный ремонт трассы «Подъезд к санаторию Сярьги» 

Завершен капитальный ремонт региональной трассы во Всеволожском районе соединяющей деревню Сярьги с Токсовским шоссе.
Как сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти, почти два километра грунтовой дороги не просто заасфальтировали двойным слоем, но и усилили основание дороги. Также были расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.
Заказчиком капремонта выступило ГКУ «Ленавтодор». Денежные средства в размере 60 млн рублей были выделены из регионального дорожного фонда.
Напомним, что еще в 2013 году по заказу комитета по дорожному хозяйству Ленобласти была выполнена проектно-сметная документация по капитальному ремонту дороги. Однако из-за ограниченного бюджета ранее ее не могли отремонтировать.