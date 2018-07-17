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Исследование: более половины российских пользователей смартфонов опасаются слежки
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Исследование: более половины российских пользователей смартфонов опасаются слежки 

Rambler News Service 1 час назад
Более половины российских пользователей опасаются слежки за их действиями на смартфонах, свидетельствуют данные исследования аналитической компании B2B International, произведенного по заказу «Лаборатории Касперского».
«59% российских пользователей смартфонов опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах. Почти половина опрошенных (49%) тревожится, что кто-либо может следить за ними, используя геолокационные данные с их гаджетов», — приводит пресс-служба «Лаборатории Касперского» результаты исследования.
Отмечается, что 58% пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах Android и iOS. При этом 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.
Исследование B2B International проводилось по заказу «Лаборатории Касперского» в августе 2017 года. В опросе приняли участие 1018 интернет-пользователей из России.
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