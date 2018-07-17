Исследование: более половины российских пользователей смартфонов опасаются слежки 

Более половины российских пользователей опасаются слежки за их действиями на смартфонах, свидетельствуют данные исследования аналитической компании B2B International, произведенного по заказу «Лаборатории Касперского».
«59% российских пользователей смартфонов опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах. Почти половина опрошенных (49%) тревожится, что кто-либо может следить за ними, используя геолокационные данные с их гаджетов», — приводит пресс-служба «Лаборатории Касперского» результаты исследования.
Отмечается, что 58% пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах Android и iOS. При этом 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.
Исследование B2B International проводилось по заказу «Лаборатории Касперского» в августе 2017 года. В опросе приняли участие 1018 интернет-пользователей из России.