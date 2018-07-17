В Пермской области на берегу реки Сылва обнаружена прародительница многоножек

Редкий вид многоножек Permocrassacus novokshonovi порадовал ученых своим явлением миру. Как сообщает Риа новости, такая находка — огромная редкость, потому что этот вид насекомых водится вдали от водоемов по слоем листвы и верхнего слоя земли. Соответственно, в отличие от других насекомых. У них фактически нет шансов превратиться в окаменелость и, таким образом, быть изученными через тысячи лет.

Интерес данного вида в том, что на головах у найденных экземпляров обнаружен рог. Предположительно, это оружие охоты на тараканов, являющихся основным источником пищи. Последние конечности вида увеличены, вероятно, для захвата и нападения на добычу.