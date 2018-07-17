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Богатенькие Буратино: Центробанк рассказал, сколько денег накопили ярославцы
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Богатенькие Буратино: Центробанк рассказал, сколько денег накопили ярославцы 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославцы, оказывается, люди не бедные. Об этом говорят цифры от Центробанка по Ярославской области, который подсчитал, сколько денег лежат на депозитных вкладах в регионе.
Ярославцы несут в банки миллиарды
Так, только за прошлый год жители отнесли в банки 17,6 миллиардов рублей. Всего банки хранят 197,9 миллиардов рублей накоплений от ярославцев.
— Объем средств, привлеченных банковским сектором Ярославской области, к началу июня текущего года составил 246,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным датой 2017 года рост составил 14 млрд рублей. Основной прирост пришёлся на вклады населения, вклады индивидуальных предпринимателей увеличились незначительно, а депозиты юридических лиц уменьшились на 1,7 миллиардов рублей, — рассказал заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Борисович Ефремов.
Всего в Ярославской области работают четыре региональных банка, пять филиалов и 259 структурных подразделений.
Тем временем власти Ярославля ищут больше миллиарда рублей в кредит.
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