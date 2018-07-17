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В Совфеде призвали снизить административные барьеры для фермеров
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В Совфеде призвали снизить административные барьеры для фермеров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Чтобы на селе развивалось малое предпринимательство, необходимо организовать доступ фермерам к земельным и заёмным ресурсам, а также снизить административные барьеры. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
«Развитие сёл остаётся одним из факторов сохранения целостности и продовольственной безопасности страны. В связи с этим необходимо поддерживать сельские общеобразовательные школы и совершенствовать организацию медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах», — сказал сенатор на «круглом столе» форума «Социальное развитие села — основа территориального развития Российской Федерации».
С 2012 года в рамках реализации грантовых программ фермеры создали более 43 тысяч рабочих мест. Они не только производят продукцию, но и обеспечивают доходную занятость личным подсобным хозяйствам, снабжают их кормами, ухаживают за общественными пастбищами.
При этом для масштабного развития фермерства не созданы все необходимые экономические условия. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, число предприятий АПК и фермерских хозяйств снизилось.
«Для развития малого предпринимательства на селе необходимо организовать доступ к земельным, заёмным ресурсам, средствам государственной поддержки, рынкам сбыта, а также снизить административные барьеры», — отметил Лисовский.
В рамках «круглого стола» также обсуждались вопросы развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, повышения эффективности деятельности малых форм хозяйствования на селе, реализацию проекта «Биржевой рынок зерна».
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