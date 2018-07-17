СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения РФ пересмотрит перечень медицинских противопоказаний для пребывания детей-инвалидов в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
По ее словам, Минздрав РФ утверждает список диагнозов, с которыми дети-инвалиды не подлежат оздоровлению. Как отметила Клюева, этот перечень можно и нужно сокращать, чтобы как можно больше детей с ограниченными возможностями смогли получить такие услуги.
"Еще в прошлом году мы обратились в Минздрав с просьбой пересмотреть этот список, чтобы расширить перечень детей-инвалидов, претендующих на оздоровление. Минздрав рассматривает наше предложение. Есть информация, что эта позиция будет рассмотрена положительно, и ряд диагнозов попадут в список показаний на оздоровление", — рассказала Клюева.