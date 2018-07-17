Список противопоказаний к оздоровлению детей-инвалидов будет сокращен — Клюева

По ее словам, Минздрав РФ утверждает список диагнозов, с которыми дети-инвалиды не подлежат оздоровлению. Как отметила Клюева, этот перечень можно и нужно сокращать, чтобы как можно больше детей с ограниченными возможностями смогли получить такие услуги.

"Еще в прошлом году мы обратились в Минздрав с просьбой пересмотреть этот список, чтобы расширить перечень детей-инвалидов, претендующих на оздоровление. Минздрав рассматривает наше предложение. Есть информация, что эта позиция будет рассмотрена положительно, и ряд диагнозов попадут в список показаний на оздоровление", — рассказала Клюева.