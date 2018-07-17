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В Кургане женщина утонула на глазах родственников
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В Кургане женщина утонула на глазах родственников 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
С  С начала лета в Кургане утонули пять человек. 13 июля на Тоболе в районе завода «Кургансельмаш» погибла женщина 1951 года рождения. Она утонула на глазах у родственников, которые сами извлекли её из воды, сообщает пресс-служба администрации города.
В «Управлении по делам ГО и ЧС» напоминают элементарные правила безопасного поведения на реках и озёрах:
Не купайтесь в неприспособленных для этого местах — там, где не проверено дно, не проведены исследования воды и почвы, где не организовано дежурство спасателей, которые могут оказать квалифицированную помощь. Не купайтесь в неприспособленных для этого местах — там, где не проверено дно, не проведены исследования воды и почвы, где не организовано дежурство спасателей, которые могут оказать квалифицированную помощь. Нельзя заходить в воду глубоко, особенно, если человек не умеет плавать или плохо держится на воде. Рассчитывайте свои силы, температуру воды, наличие течений, характер дня водоема. Если вы оказались в воде и попали в сильное течение, нужно плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. Ныряние и прыжки в воду могут быть смертельно опасными — можно получить повреждение шейных позвонков и спинного мозга. Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых. Купание в нетрезвом виде строго запрещено: при высокой температуре воздуха алкоголь может привести к ухудшению состояния, повышению давления, обострению хронических заболеваний. В любой экстренной ситуации звоните по единому номеру вызова оперативных служб «112».
В Кургане официально открыты только три пляжа, где дежурят спасатели, завезён песок, отремонтированы раздевалки и есть «лягушатники» для детей. Однако горожане все же выезжают на места, где ни вода, ни почва не были обследованы.
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