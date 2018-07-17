Артисты Дома романса выступят в Хорошево-Мневниках

Артисты Московского дома романса выступят в Хорошево-Мневниках в рамках пленэра, который состоится 21 июля.

— Культурные центры Москвы проводят второй Московский пленэр. В прошлом году он был приурочен к 200-летию Айвазовского, и москвичам было предложено запечатлеть на холстах водную стихию. В этом году тема мероприятия — «Город будущего». Участники будут делать зарисовку пейзажей и объектов Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным. В Хорошево-Мневниках пленэр будет сопровождаться концертными номерами исполнителей Дома романса, — отметили организаторы.

Гостей и участников ждут в 14.00. Ориентир: улица Таманская, летняя концертная эстрада (Лемешевская поляна, старинная ротонда, рядом с ней реликтовый дуб). (ео)