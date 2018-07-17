В Самаре на доме нарисовали Станислава Черчесова

Самаре закончили граффити, посвященное победе сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018. Фотографиями мурала (рисунка на доме. — Прим. 63.ru) поделились местные жители.

ОСМ Ипподром-1 вот такой исторический момент 🇷🇺 🇪🇸 запечатлён на торце дома 369 по ул. Ново-Садовая. Гордимся сборной🏅 #самара #самарскаяобласть #самараживетфутболом #всамарехорошо pic.twitter.com/v5z0XTa4mu— Екатерина Нестерова | ОСМ Ипподром-1 (@OSM_ippodrom) 17 июля 2018 г.

Заказчиком проекта выступил Фонд капитального ремонта Самарской области . Средства на проект выделили меценаты.

В преддверии мирового первенства в Самаре художники нарисовали несколько граффити на футбольную тематику. Полюбоваться произведениями искусства можно вживую по адресам:

Ново-Садовая, 349;

Ново-Садовая, 361;

Демократическая, 30;

Демократическая, 37;

Максима Горького, 131;

проспект Ленина, 1;

Симферопольская, 24;

5-й квартал (Красная Глинка), 3а.

Также художники хотели украсить арт-объектом путепровод на пересечении Ташкентской и Демократической.