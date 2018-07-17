В Самаре на доме нарисовали Станислава Черчесова 

В Самаре закончили граффити, посвященное победе сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018. Фотографиями мурала (рисунка на доме. — Прим. 63.ru) поделились местные жители.
ОСМ Ипподром-1 вот такой исторический момент 🇷🇺 🇪🇸 запечатлён на торце дома 369 по ул. Ново-Садовая. Гордимся сборной🏅 #самара #самарскаяобласть #самараживетфутболом #всамарехорошо pic.twitter.com/v5z0XTa4mu— Екатерина Нестерова | ОСМ Ипподром-1 (@OSM_ippodrom) 17 июля 2018 г.
Заказчиком проекта выступил Фонд капитального ремонта Самарской области. Средства на проект выделили меценаты.
В преддверии мирового первенства в Самаре художники нарисовали несколько граффити на футбольную тематику. Полюбоваться произведениями искусства можно вживую по адресам:
Ново-Садовая, 349;
Ново-Садовая, 361;
Демократическая, 30;
Демократическая, 37;
Максима Горького, 131;
проспект Ленина, 1;
Симферопольская, 24;
5-й квартал (Красная Глинка), 3а.
Также художники хотели украсить арт-объектом путепровод на пересечении Ташкентской и Демократической.