Госдума одобрила проект о праве выбирать дату и время брака

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому граждане смогут самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон № 14Э-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что выбирать дату и время можно будет дистанционно, без необходимости личной явки.

В марте в Государственной думе не поддержали законопроект о приравнивании сожительства в течение пяти лет к официальному браку. Кроме того, психолог в беседе с НСН оценил результаты опроса россиян, согласно которым 56% респондентов не хотят уравнивать официальный брак и длительное сожительство.