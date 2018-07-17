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Госдума одобрила проект о праве выбирать дату и время брака
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Госдума одобрила проект о праве выбирать дату и время брака 

RT на русском 1 час назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому граждане смогут самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон № 14Э-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что выбирать дату и время можно будет дистанционно, без необходимости личной явки.
В марте в Государственной думе не поддержали законопроект о приравнивании сожительства в течение пяти лет к официальному браку. Кроме того, психолог в беседе с НСН оценил результаты опроса россиян, согласно которым 56% респондентов не хотят уравнивать официальный брак и длительное сожительство.
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