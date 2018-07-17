Ещё
Информационный щит восстановили в Лианозовском заказнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Информационный щит восстановили в Лианозовском заказнике 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на территории Лианозовского заказника восстановили информационный щит, который был разбит и разрисован. Об устранении замечаний отчитался руководитель ГПБУ «Мосприрода» Виталий Видяпин.
«Замечание, указанное в обращении, устранено. Произведен ремонт информационного щита. Посторонние надписи удалены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
Гости Лианозовского парка совершат путешествие в мир Востока Освещение восстановили на участке Новгородской улицы Отчет главы управы С.В. Юрьева о выполнении Программы комплексного развития района Лианозово за 2017 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде161
Тест: Выжили бы вы в царской России?39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17351
Из высотки МГУ выбросился аспирант18
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение