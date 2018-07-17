Информационный щит восстановили в Лианозовском заказнике

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на территории Лианозовского заказника восстановили информационный щит, который был разбит и разрисован. Об устранении замечаний отчитался руководитель ГПБУ «Мосприрода» Виталий Видяпин.

«Замечание, указанное в обращении, устранено. Произведен ремонт информационного щита. Посторонние надписи удалены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)