«Северсталь» представила сильную отчетность по МСФО за 2 кв 2018 года

Финансовые результаты "Северстали" превзошли ожидания рынка и наши прогнозы. Выручка компании увеличилась на 4% к/к до 2 259 млн долл. благодаря росту цен на сталь и сезонно высокому объему реализации железорудного сырья. EBITDA увеличилась гораздо сильнее — на 24% к/к до 874 млн долл. из-за ослабления рубля к доллару и снижения цен на ресурсы.

Наиболее примечательные моменты отчетности — снижение чистого долга в 5 раз до 153 млн долл. и рост свободного денежного потока в 2 раза до 598 млн долл. в результате роста операционного дохода и изменений оборотного капитала.

Совет директоров «Северстали» рекомендовал рекордные дивиденды в размере 45,94 руб. на акцию (+20% к/к), что соответствует квартальной доходности на уровне 4,7%, исходя из котировок на момент выхода новости. Согласно нашим расчетам, компания направит на дивиденды 100% свободного денежного потока за период, что соответствует ее политике.

Резюмируя, мы считаем результаты «Северстали» сильными: компания превзошла ожидания по ключевым показателям, снизила чистый долг, увеличила свободный денежный поток и рекомендовала высокие дивиденды, доходность которых одна из самых высоких на всем рынке.