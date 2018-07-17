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Лекция «В здоровом теле — здоровый дух!» прошла во дворе на Череповецкой
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Лекция «В здоровом теле — здоровый дух!» прошла во дворе на Череповецкой 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Ее провела сотрудник Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия в рамках проекта «Московское долголетие».
— Лекция прошла на свежем воздухе. Жители Лианозова слушали лектора внимательно и с удовольствием. После мероприятия высказали слова благодарности, — рассказали в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».
Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо зарегистрироваться в районном центре соцобслуживания по адресу: улица Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (ео)
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