Лекция «В здоровом теле — здоровый дух!» прошла во дворе на Череповецкой

Ее провела сотрудник Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия в рамках проекта «Московское долголетие».

— Лекция прошла на свежем воздухе. Жители Лианозова слушали лектора внимательно и с удовольствием. После мероприятия высказали слова благодарности, — рассказали в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».

Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо зарегистрироваться в районном центре соцобслуживания по адресу: улица Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (ео)