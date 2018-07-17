В США девушка-"спасатель" устроила фотосессию на фоне тонущего человека

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . В Сети возмутились из-за фотосессии девушки в форме спасателя, проигнорировавшей тонущего во время съемки человека.

lifeguard on duty pic.twitter.com/x7OKGNl4L1

— pamela 🍒 (@7oh7_) 13 июля 2018 г.

Пользовательница под ником @7oh7_ опубликовала в Twitter кадры, на которых она позирует в красном купальнике. «Спасатель на дежурстве», — отметила она в подписи к снимкам.

Сначала подписчики восхитились внешностью девушки, однако вскоре обнаружили, что на заднем плане на фотографии тонет человек. Приблизив фото, пользователи соцсети убедились в том, что человек на снимке ушел с головой под воду. Они предположили, что тонущий размахивал руками, пытаясь позвать на помощь.

"Я думаю, этому человеку нужна была помощь", — отметил @FlybrownG.

Nice job you're doing there pic.twitter.com/1qQlA10wlk

— gorillaz_dayz (@gorillaz_dayz) 13 июля 2018 г.

"Хорошо же ты выполняешь свою работу", — написала @gorillaz_dayz.

Девушка не стала реагировать на комментарии, однако ретвитнула несколько возмущенных комментариев.