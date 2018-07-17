Ещё
Покупки в иностранных интернет-магазинах предложили обложить дополнительными сборами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покупки в иностранных интернет-магазинах предложили обложить дополнительными сборами 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Государственную Думу внесены поправки, которые вводят дополнительную плату для россиян, купивших что-либо онлайн за рубежом. С инициативой ранее выступила федеральная таможенная служба (ФТС).
Согласно поправкам ко второму чтению проекта закона «О таможенном регулировании», правительство получит право устанавливать отдельный платеж для физических лиц при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах, помимо таможенной пошлины. Стоит отметит, что поправки уже одобрены профильным комитетом.
Закон предлагается дополнить следующим пунктом: «Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».
Дата второго чтения законопроекта пока не определена.
Согласно нынешнему законодательству, сейчас без уплаты какой-либо пошлины можно получить из зарубежных интернет-магазинов товары на общую сумму не более 1000 евро и общим весом не более 31 килограмма на человека в месяц. В случае превышения лимита по стоимости применяется пошлина в 30%, при превышении веса за каждый дополнительный килограмм придется заплатить четыре евро.
САРАТОВ24: последние новости
«Концессии водоснабжения - Саратов» взыскало через суд более 1 миллиона рублей с управляющих компаний Заседание саратовской облдумы началось с потасовки В Балакове с севшей на мель яхты эвакуированы восемь человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде163
Тест: Выжили бы вы в царской России?39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17352
Из высотки МГУ выбросился аспирант19
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение