Покупки в иностранных интернет-магазинах предложили обложить дополнительными сборами 

В Государственную Думу внесены поправки, которые вводят дополнительную плату для россиян, купивших что-либо онлайн за рубежом. С инициативой ранее выступила федеральная таможенная служба (ФТС).
Согласно поправкам ко второму чтению проекта закона «О таможенном регулировании», правительство получит право устанавливать отдельный платеж для физических лиц при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах, помимо таможенной пошлины. Стоит отметит, что поправки уже одобрены профильным комитетом.
Закон предлагается дополнить следующим пунктом: «Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».
Дата второго чтения законопроекта пока не определена.
Согласно нынешнему законодательству, сейчас без уплаты какой-либо пошлины можно получить из зарубежных интернет-магазинов товары на общую сумму не более 1000 евро и общим весом не более 31 килограмма на человека в месяц. В случае превышения лимита по стоимости применяется пошлина в 30%, при превышении веса за каждый дополнительный килограмм придется заплатить четыре евро.