Покупки в иностранных интернет-магазинах предложили обложить дополнительными сборами

Согласно поправкам ко второму чтению проекта закона «О таможенном регулировании», правительство получит право устанавливать отдельный платеж для физических лиц при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах, помимо таможенной пошлины. Стоит отметит, что поправки уже одобрены профильным комитетом.

Закон предлагается дополнить следующим пунктом: « Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

Дата второго чтения законопроекта пока не определена.

Согласно нынешнему законодательству, сейчас без уплаты какой-либо пошлины можно получить из зарубежных интернет-магазинов товары на общую сумму не более 1000 евро и общим весом не более 31 килограмма на человека в месяц. В случае превышения лимита по стоимости применяется пошлина в 30%, при превышении веса за каждый дополнительный килограмм придется заплатить четыре евро.