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В Саратове состоится жеребьевка на добычу лося, косули, оленя благородного и оленя пятнистого
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В Саратове состоится жеребьевка на добычу лося, косули, оленя благородного и оленя пятнистого 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Жеребьевка состоится в большом актовом зале министерства сельского хозяйства области. Как сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, будет проведена жеребьевка по распределению очередности рассмотрения заявлений на добычу копытных животных. Таких как лось, косуля, олень благородный и олень пятнистый. По данным ведомства, разрешение дается только целях спортивной и любительской охоты на территории охотничьих угодий, которые являются общедоступными.
Пройдет жеребьевка 20 июля 2018 года. Всех желающих приглашают принять участие в ее проведении.
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