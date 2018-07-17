В Саратове состоится жеребьевка на добычу лося, косули, оленя благородного и оленя пятнистого

Жеребьевка состоится в большом актовом зале министерства сельского хозяйства области. Как сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области , будет проведена жеребьевка по распределению очередности рассмотрения заявлений на добычу копытных животных. Таких как лось, косуля, олень благородный и олень пятнистый. По данным ведомства, разрешение дается только целях спортивной и любительской охоты на территории охотничьих угодий, которые являются общедоступными. Пройдет жеребьевка 20 июля 2018 года. Всех желающих приглашают принять участие в ее проведении.