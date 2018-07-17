Топ-10 самых инновационных экономик

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика»

Корнельский университет (США), школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности выпустили ежегодный рейтинг Global Innovation Index 2018, отражающий комплекс показателей инновационного развития в различных странах мира. Глобальный инновационный индекс публикуется ежегодно с 2007 года. Его готовят Корнельский университет (США), школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности. На данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия, начиная с уровня НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и количества патентных заявок до объема расходов на образование. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса) и достигнутые практические результаты осуществления инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты творческой деятельности). Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране.

Швейцария в этом году сохранила за собой первое место, за ней следуют Нидерланды и Швеция. Соединенные Штаты спустились с 4-го места в 2017 году до 6-го. Согласно рейтингу, США заняли второе место после Китая по количеству исследователей, патентов и научно-технических публикаций. Люксембург, Швейцария и Китай заняли третье место по объему инвестиций в образование, исследования, научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность и получение высококачественных инновационных результатов. «Лучшими научно-техническими кластерами» стали районы вокруг Токио-Йокогамы и Шэньчжэня-Гонконга. В число десяти ведущих инновационных экономик вошли также Великобритания, Сингапур, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия. Китай вошел в число 20 наиболее инновационных экономик ежегодного рейтинга, поднявшись с 22-го на 17-е место.

Общий рейтинг топ-10 стран выглядит так:1. Швейцария2. Нидерланды3. Швеция4. Великобритания5. Сингапур6. США7. Финляндия8. Дания9. Германия10. ИрландияРоссия поднялась с 63-го в 2010 году до 38-го места в 2017 году, рост показателя за год составил +5 позиций. За прошедшие восемь лет Россия прибавила 19 позиций в рейтинге развития инноваций Global Innovation Index, где по итогам 2017 года заняла 45-е место.