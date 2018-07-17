«Синяя линия» претендует на грант

Более ста наших земляков борются за возможность получить государственную поддержку до миллиона рублей

Помочь людям, получить известность и финансовую поддержку. Об этом мечтают участники конкурса «Добровольцы России — 2018».

Для волонтёров предусмотрено 13 номинаций, размер грантового фонда — 15 миллионов рублей, предложить свой проект могут даже 8-летние дети. Добровольцы из Курской области к началу июля подали больше 100 заявок на конкурс. «КИ» выясняли, что задумали некоторые активисты ради лучшей жизни на земле.

95% нравственности

Активистка Галина Михайлова и её друзья хотят повысить духовную и нравственную культуру молодёжи, добиться понимания ценности семьи. Свою работу они назвали «Воспитание национального идеала». Простыми и понятными словами волонтёры пишут о главной проблеме поколения:

«В настоящее время в молодёжной среде наблюдается снижение уровня патриотизма, проявляющееся в экстремизме; обесценивание семейных ценностей, выражающееся в развитии движения чайлд-фри (свобода от детей); увеличение вредных привычек у подрастающего поколения и мн. др. Поливариативность интернет-пространства приводит к размытию идеала, к которому каждый молодой человек должен прийти в процессе социализации. Таким образом, мы приходим к проблеме формирования неадекватного самоопределения, что в последующем искажает работу самосознания».

Активисты опробовали свои методы в Курском педагогическом колледже. Ребята планируют поработать с молодёжью и в других учебных заведениях.

Авторы проекта верят, что в результате 95% студентов выйдут на высокий уровень духовно-нравственного воспитания. Помогут в этом методические материалы и тематические фильмы. Для их подготовки деньги гранта были бы как нельзя более кстати. Но это только наше предположение.

Подробностями своего замысла волонтёры с «КИ» не поделились. Галина обещала ответить на вопросы по «Скайпу», но так и не нашла времени. А ведь эта статья тоже могла бы помочь в воспитании национального идеала.

Польза чтения

Людмила Мезенцева и её друзья хотят, чтобы молодёжь лучше владела речью, точнее формулировала мысли, обладала хорошей памятью. Для этого, по мнению добровольцев, нужно прививать интерес к чтению художественной литературы. Их проект, который реализуется на базе КГУ, называется «Поэтический перекрёсток». Его участники читают стихотворения на переменах, общались с курским поэтом, членом Союза писателей России Владимиром Рябининым. Впереди — встречи с молодыми авторами. Активисты говорят, что участвуют в конкурсе, чтобы о них узнали и оказали финансовую помощь.

Ребята рассказали, что подготовили мероприятия, на проведение которых требуются ресурсы. Сколько надо денег, волонтёры не сказали. Победа ведь не главное.

— Мы планируем определённые мероприятия и проведём их несмотря ни на что, правда, с размахом поменьше, — рассказала «КИ» одна из авторов проекта Людмила Мезенцева. — В наших планах — читательская конференция, конкурс чтецов, публичные чтения на улицах Курска . Большего сказать не могу, не будем раскрывать все козыри сразу!

Маршруты на асфальте

Несколько проектов посвящены туризму и истории. На конкурс выставили «Синюю линию» — маршрут, который появился в Курске в этом году. Проект бурно обсуждали в социальных сетях, и организаторы решили не останавливаться на достигнутом.

«Синяя линия» — пешеходный туристический маршрут по историческому центру города. Обозначен разметкой на тротуаре — синей пунктирной полосой. Длина его 6,5 км, маршрут замкнутый. Наиболее интересные достопримечательности отмечены на синей линии специальными номерами, всего их 22.

В случае получения гранта они обещают сделать проект по-настоящему красивым, привлекательным для курян и иностранцев. Сама синяя линия, ведущая к тем или иным достопримечательностям, останется только в центре, краску обновлять планируется через два года, раньше не понадобится. Деньги нужны организаторам, чтобы сделать проект ещё интереснее.

— Нам важно мнение окружающих, нужна материальная поддержка. Если победим, сможем нанести краску с помощью спецтехники. А главное, довести проект до конца, до красивого и правильного завершения. Установить таблички с QR-кодами, перевести на английский язык информацию, сделать стенды и приложение, — поделилась с «КИ» планами руководитель проекта Дарья Соколова

Сколько именно денег нужно на апгрейд «Синей линии», нам опять же не сказали.

Повысить интерес к наследию

Ещё один неравнодушный курянин Иван Звягин представил на конкурс проект «#БерегуНаследие». Это интернет-флешмоб, призванный повысить интерес к старинным зданиям. Своей главной целью Иван и его друзья считают воспитание в людях уважения к архитектурно-историческому наследию. Реставрацией они заниматься не планируют, поскольку специальных знаний и навыков не имеют, а без них любая работа на объекте культурного наследия будет вандализмом. Команда проекта фотографирует старинные здания, которые разрушаются, публикует информацию в интернете и сообщает о состоянии объекта региональным властям. Собственно, это вся работа, которую могут провести неравнодушные люди, не будучи собственниками зданий.

— Мы собираем материал, — рассказал Звягин. — По закону реставрировать такие постройки волонтёры не могут, это забота владельцев. Но мы можем вовлекать людей в дискуссию, способствовать более быстрому появлению механизмов сохранения этих зданий. В случае победы в конкурсе мы проведём волонтёрские выезды в районы Курской области и обеспечим фотофиксацию состояния объектов культурного наследия.

Как раз на эти поездки и на бензин ребятам нужны деньги, фиксированную сумму активисты не называют.

Если денег активистам не дадут, они будут ездить по районам за свои.

20 тёплых свитеров

Ещё одни волонтёры призывают приучать подростков думать о других. Проект реализуют на базе Черницынской школы Октябрьского района. Инга Евдокимова, старшая вожатая этой школы, предлагает научить детей вязать. Сначала им предстоит своими руками изготовить по тёплому свитеру, а потом подарить готовые изделия тем, кто оказался в непростой ситуации.

— Вязание — весьма полезный навык. Овладев им, каждый участник на всю жизнь приобретает полезное знание, которое обязательно пригодится, — уверена Инга Сергеевна. — Простая арифметика: сейчас качественный женский свитер стоит около 2000 рублей в магазине. Умея вязать, можно получить свитер такого же качества, потратив раза в 3 меньше денег. Но это не главное. Дети приобщатся к хорошему, доброму делу. И на своём опыте поймут — для того, чтобы помогать кому-то, необязательно быть взрослым и богатым. Помощь можно оказать, немного потрудившись. Это и есть воспитание через труд.

Педагог надеется на поддержку СМИ и финансовую помощь. Ведь хорошая пряжа стоит денег. Смета проекта пока находится в стадии разработки. Но если победить не удастся, волонтёры обещают обойтись своими силами и примерно через год подарить людям около 20 тёплых свитеров. А ещё Инга Сергеевна надеется, что благодаря проекту у школьников появится полезное хобби.

Юлия Голубчикова

Сумма грантового фонда — 15 миллионов рублей. Размер грантов для победителей — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Сначала заявки принимали до 1 июля 2018 года, потом срок продлили до 15 августа 2018 года. Комиссия оценит представленные проекты до 1 октября 2018 года.