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Москва будет делать упор на развитие науки и IT-сектора
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Москва будет делать упор на развитие науки и IT-сектора 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столица России планирует сделать упор на городское развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), также на IT-сектор. Об этом сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов на сессии Московского урбанистического форума, посвященной экономике мегаполиса будущего.
"Будем уходить в науку. Если сравним себя (Москву) с Нью-Йорком, то у нас доля промышленности выше, а доля НИОКРов и IT ниже. Конечно, сама по себе промышленность никуда не уйдет, но изменятся ее темпы роста. У нас есть куда расти и достаточно большой потенциал роста", — сказал Ефимов.
По его словам, это все будет делать для роста человеческого капитала в Москве.
"Для чего мы все это делаем… это развитие Москвы за таланты, за людей. Ключевой фактор — конкуренция за человека. Все основные высвобождающиеся ресурсы [города] мы безусловно направляем в [городскую] инфраструктуру, образование и так далее", — добавил чиновник.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)— ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 г. парке «Зарядье».
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