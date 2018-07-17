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Расписание электричек в Самарской области перейдет на местное время
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Расписание электричек в Самарской области перейдет на местное время 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
С 1 августа жителям губернии станет проще ориентироваться в расписании электричек. Информация о времени отправления, прибытия и проследования пригородных поездов будет осуществляться по местному времени. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Сейчас в расписании самарских электричек указывается московское время. Пассажиров призывают заблаговременно планировать свои поездки и внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов, с которыми можно ознакомиться с помощью официального сайта транспортной компании.
Фото: Юлия Лобачева
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