Расписание электричек в Самарской области перейдет на местное время

С 1 августа жителям губернии станет проще ориентироваться в расписании электричек. Информация о времени отправления, прибытия и проследования пригородных поездов будет осуществляться по местному времени. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Сейчас в расписании самарских электричек указывается московское время. Пассажиров призывают заблаговременно планировать свои поездки и внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов, с которыми можно ознакомиться с помощью официального сайта транспортной компании.

Фото: Юлия Лобачева