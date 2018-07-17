Трутнев попросил глав регионов ДФО внимательно выбирать объекты госинвестиций

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Главам регионов Дальнего Востока необходимо внимательно подходить к выбору объектов, на которые будет выделяться финансирование в рамках исполнения майского указа президента. Такое мнение во вторник вице-премьер Юрий Трутнев озвучил руководителям субъектов РФ на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

"Прошу быть внимательным при определении объектов инвестиций. У нас эта работа впереди предстоит еще в гораздо большем объеме. Мы будет с вами вместе заниматься подбором объектов и мероприятий в рамках выполнения 204 указа президента РФ, чтобы выйти на совершенно новые показатели развития Дальнего Востока", — сказал он.

Трутнев пояснил, что необходимо внимательно относиться не только к выбору самого объекта, но и к подготовке проектной документации.

Ранее полпред заявил, что в ДФО началась работа по созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. При этом отметил, что возникла необходимость скорректировать направления финансирования, чтобы использовать средства федерального бюджета максимально эффективно.