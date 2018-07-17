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Трутнев попросил глав регионов ДФО внимательно выбирать объекты госинвестиций
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Трутнев попросил глав регионов ДФО внимательно выбирать объекты госинвестиций 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главам регионов Дальнего Востока необходимо внимательно подходить к выбору объектов, на которые будет выделяться финансирование в рамках исполнения майского указа президента. Такое мнение во вторник вице-премьер Юрий Трутнев озвучил руководителям субъектов РФ на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.
"Прошу быть внимательным при определении объектов инвестиций. У нас эта работа впереди предстоит еще в гораздо большем объеме. Мы будет с вами вместе заниматься подбором объектов и мероприятий в рамках выполнения 204 указа президента РФ, чтобы выйти на совершенно новые показатели развития Дальнего Востока", — сказал он.
Трутнев пояснил, что необходимо внимательно относиться не только к выбору самого объекта, но и к подготовке проектной документации.
Ранее полпред заявил, что в ДФО началась работа по созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. При этом отметил, что возникла необходимость скорректировать направления финансирования, чтобы использовать средства федерального бюджета максимально эффективно.
7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (майский указ). Согласно документы правительству необходимо принять ряд мер для осуществления «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» России. Среди целей — вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), инфляция не выше 4%
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