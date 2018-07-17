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Ван Чэнь встретился с делегацией хорватского парламента
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Ван Чэнь встретился с делегацией хорватского парламента 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ Ван Чэнь во вторник в Пекине встретился с делегацией, возглавляемой председателем комитета по внешней политике парламента Хорватии Миро Ковачем.
Во время встречи Ван Чэнь сказал, что за годы после установления дипотношений между Китаем и Хорватией, в особенности, за период после установления отношений всестороннего сотрудничества и партнерства укрепилось политическое взаимодоверие, обмены между двумя сторонами дали большие результаты, был достигнут исторический прорыв в двустороннем сотрудничестве по реализации крупных проектов.
ВСНП намерено вместе с парламентом Хорватии серьезно претворить в жизнь договоренности, достигнутые руководителями двух стран, укрепить обмены между законодательными органами двух стран, стимулировать стыковку стратегий развития в рамках «Пояса и пути», сотрудничества в формате «16+1», содействовать деловому сотрудничеству между двумя сторонами, отметил Ван Чэнь.
М. Ковач со своей стороны выразил готовность укрепить обмены с китайской стороной, совместно стимулировать развитие отношений между Хорватией и Китаем. -0-
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