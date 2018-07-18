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8 человек спасли на столичных водоемах за сутки
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8 человек спасли на столичных водоемах за сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московские спасатели за прошедшие сутки вытащили из водоемов столицы восемь человек, сообщает в среду ТАСС.
«Патрулировавшие Москву-реку в Кунцеве сотрудники спасли женщину, а спустя несколько часов — мужчину; женщина и мужчина были спасены на реке Десне; еще один мужчина был извлечен спасателями из воды на Борисовских прудах; в Строгинской пойме спасатели оказали помощь трем мужчинам», — говорится в сообщении.
Москвичам напомнили, что купание в необорудованных местах категорически запрещено.
Ранее столичные водоемы признали одними из самых безопасных в России, смертность на них в разы меньше по сравнению с остальными водоемами страны.
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