Колледж «Царицыно» принял участие в Образовательном интенсиве для технологических лидеров

Преподаватель колледжа «Царицыно» Роман Асланов и студенты факультета программирования Кирилл Рунасов и Артур Вейкум стали участниками Образовательного интенсива для технологических лидеров, который прошел на острове Русский близ Владивостока

«Разработка виртуальной и дополненной реальности» — один из модулей интенсива, где и выступили представители районного колледжа. Студенты вместе со своим куратором дали лекции о различных информационных технологиях.

— Занятие строились следующим образом: знакомство с World Skills Russia и с технологиями VR/AR, обзор программного обеспечения для разработки приложений и практическая часть, — описал он в своем посте на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте.

В практической части слушатели разрабатывали различные приложения и придумывали программные коды. В конце занятия все «ученики» демонстрировали полученные знания, умения и навыки в своих разработках.

Фото из личного архива Романа Асланова