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Колледж «Царицыно» принял участие в Образовательном интенсиве для технологических лидеров
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Колледж «Царицыно» принял участие в Образовательном интенсиве для технологических лидеров 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 42 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Преподаватель колледжа «Царицыно» Роман Асланов и студенты факультета программирования Кирилл Рунасов и Артур Вейкум стали участниками Образовательного интенсива для технологических лидеров, который прошел на острове Русский близ Владивостока.
«Разработка виртуальной и дополненной реальности» — один из модулей интенсива, где и выступили представители районного колледжа. Студенты вместе со своим куратором дали лекции о различных информационных технологиях.
— Занятие строились следующим образом: знакомство с World Skills Russia и с технологиями VR/AR, обзор программного обеспечения для разработки приложений и практическая часть, — описал он в своем посте на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте.
В практической части слушатели разрабатывали различные приложения и придумывали программные коды. В конце занятия все «ученики» демонстрировали полученные знания, умения и навыки в своих разработках.
Фото из личного архива Романа Асланова
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