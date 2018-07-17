Тазовский муксун выплывет из Красной книги. Для этого построят ещё один рыборазводный завод

На Ямале появится ещё один рыборазводный завод — в Тазовском районе. По поручению врио губернатора региона Дмитрия Артюхова организовали встречу руководителей и специалистов профильных департаментов, представителей ТЭК, администрации Тазовского района и науки.

Обсуждалась тема строительства завода по разведению молоди ценных видов рыб в посёлке Тазовский и возвращение в промысел запрещенных сегодня к вылову муксуна и нельмы. Эти мероприятия входят в дорожную карту по развитию в автономном округе аквакультуры.

ХМАО и Проектирование и возведение рыборазводного завода на территории Тазовского района предусмотрено в соглашении о взаимодействии между правительствами Тюменской области ЯНАО , ОАО «АК „Транснефть“ и АО „Корпорация Развития“. Уже одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ. В ближайшее время органы власти Тазовского района подготовят необходимую документацию по выделению земельного участка под строительство предприятия.

»Пополнение в водоемах округа запасов сиговых видов рыб позволит обеспечить потребности населения Ямала в биоресурсах. Кроме того, реализация данного проекта имеет и социальную направленность — создание дополнительных рабочих мест», — отметил директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай.