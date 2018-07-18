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На Ямале появится новый рыборазводный завод
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На Ямале появится новый рыборазводный завод 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Новый рыборазводный завод появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона.
"Проектирование и возведение такого завода на территории Тазовского района предусмотрено в рамках соглашения о взаимодействии между правительствами Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, ОАО «АК „Транснефть“ и АО „Корпорация развития“. В настоящее время уже одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ», — говорится в сообщении.
Таким образом, в округе продолжается реализация мероприятий «дорожной карты» по развитию аквакультуры, которая, в том числе предполагает искусственное воспроизводство ценных видов рыб и возвращение в промысел запрещенных сегодня к вылову муксуна и нельмы, уточняют власти.
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Артюхова была организована встреча руководителей и специалистов профильных департаментов, представителей ТЭК, администрации Тазовского района и науки, на которой обсуждалась тема строительства завода по разведению молоди ценных видов рыб в поселке Тазовский.
В ближайшее время органы власти Тазовского района подготовят необходимую документацию по выделению земельного участка под строительство рыборазводного предприятия.
Директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай отметил, что эти мероприятия направлены в первую очередь на пополнение в водоемах округа запасов сиговых видов рыб. «Именно это позволит обеспечить потребности населения Ямала в биоресурсах. Кроме того, реализация данного проекта имеет и социальную направленность — создание дополнительных рабочих мест», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента.
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