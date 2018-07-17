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Названы сроки пуска российской сверхтяжелой ракеты
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Названы сроки пуска российской сверхтяжелой ракеты 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российская сверхтяжелая ракета будет запущена с космодрома Восточный в 2027 году, передает РИА Новости слова гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Мы рассчитываем, что она отправится в первый полет уже в 2027 году. У нас есть распоряжение президента, и мы его будем выполнять», — заявил глава госкорпорации.
Чиновник отметил, что «речь пойдет о принципиально новой ракете». «Для ее создания в Самаре фактически создается новый цех в силу того, что этот проект очень масштабный», — пояснил он.
Рогозин добавил, что «планируется создать отдельную программу по созданию носителя сверхтяжелого класса, и в эту программу будет погружаться работа по двигателям, работающим на сжиженном природном газе и на водороде».
В апреле глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев заявлял, что российская сверхтяжелая ракета полетит в 2028-м. По расчетам госкорпорации, создание ракеты и строительство необходимой инфраструктуры на космодроме Восточный потребует 1,5 триллиона рублей.
В качестве первой и второй ступеней сверхтяжелого носителя предлагается использовать связку первых ступеней создаваемой средней ракеты «Союз-5». Головным разработчиком сверхтяжелой ракеты и «Союз-5» выступает РКК «Энергия» (Королев). Производство планируется организовать в РКЦ «Прогресс» (Самара).
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