Названы сроки пуска российской сверхтяжелой ракеты

«Мы рассчитываем, что она отправится в первый полет уже в 2027 году. У нас есть распоряжение президента, и мы его будем выполнять», — заявил глава госкорпорации.

Чиновник отметил, что «речь пойдет о принципиально новой ракете». «Для ее создания в Самаре фактически создается новый цех в силу того, что этот проект очень масштабный», — пояснил он.

Рогозин добавил, что «планируется создать отдельную программу по созданию носителя сверхтяжелого класса, и в эту программу будет погружаться работа по двигателям, работающим на сжиженном природном газе и на водороде».

В апреле глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев заявлял, что российская сверхтяжелая ракета полетит в 2028-м. По расчетам госкорпорации, создание ракеты и строительство необходимой инфраструктуры на космодроме Восточный потребует 1,5 триллиона рублей.