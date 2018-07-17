В центре Екатеринбурга два трамвая смялись в «гармошку»

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Генеральской столкнулись два трамвая. Об этом сообщают подписчики группы «Типичный Екатеринбург» в социальной сети Вконтакте. Судя по фото, удар был достаточно сильным. «Так-то неплохо въехал, как будто и правда без тормозов ехал», — пишет екатеринбуржец в комментариях к фотографии.

«Очень громкий удар был, я недалеко была, подумала, что взорвалась что-то», — поделилась подписчица группы.

Также пользователи соцсети пишут, что якобы в ДТП есть пострадавшие, но пока эта информация не подтверждается.

В приемной директора ТТУ корреспонденту «ФедералПресс» сказали, что официальный комментарий дадут позже.

Фото: группа «Типичный Екатеринбург» / Елена Зиновьева