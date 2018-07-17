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В центре Екатеринбурга два трамвая смялись в «гармошку»
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В центре Екатеринбурга два трамвая смялись в «гармошку» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На перекрестке проспекта Ленина и улицы Генеральской столкнулись два трамвая. Об этом сообщают подписчики группы «Типичный Екатеринбург» в социальной сети Вконтакте. Судя по фото, удар был достаточно сильным. «Так-то неплохо въехал, как будто и правда без тормозов ехал», — пишет екатеринбуржец в комментариях к фотографии.
«Очень громкий удар был, я недалеко была, подумала, что взорвалась что-то», — поделилась подписчица группы.
Также пользователи соцсети пишут, что якобы в ДТП есть пострадавшие, но пока эта информация не подтверждается.
В приемной директора ТТУ корреспонденту «ФедералПресс» сказали, что официальный комментарий дадут позже.
Фото: группа «Типичный Екатеринбург» / Елена Зиновьева
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