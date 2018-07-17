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В Екатеринбурге столкнулись трамваи, есть пострадавшие
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В Екатеринбурге столкнулись трамваи, есть пострадавшие 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении трамваев в центре Екатеринбурга, сообщила РИА Новости центральный диспетчер Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления.
ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Генеральской в сторону гостиницы «Исеть». «Произошел наезд вагона на вагон. Водитель потеряла сознание из-за жары на улице, у нее был тепловой удар, она упала под панель», — сказала собеседница агентства.
"Госпитализированы двое пострадавших — кондуктор и пассажир", — добавила диспетчер.
По ее словам, вагоны трамваем получили значительные повреждения, их приходится рассоединять. Трамвайное движение на месте происшествия приостановлено.
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