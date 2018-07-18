В Екатеринбурге пострадавший в ДТП с трамваями находится в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 июл — РИА Новости . Один пострадавший при столкновении трамваев в Екатеринбурге в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщила РИА Новости в среду представитель городского управления здравоохранения.

Авария произошла 17 июля на перекрестке улиц Ленина и Генеральской. По данным центрального диспетчера Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, водитель потеряла сознание из-за духоты в кабине, после чего один трамвай врезался в другой. В результате ЧП пострадали два человека.

"Мужчина находится в реанимации, его состояние оценивают медики как тяжелое. У него сочетанная скелетная травма. Всю необходимую медицинскую помощь он получает в полном объеме", — сказала собеседница агентства.

Женщина-кондуктор была госпитализирована, ей удалили стекло из руки и отпустили домой, отметили в горздраве.