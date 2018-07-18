СК начал проверку после ДТП с трамваями в Екатеринбурге

Авария произошла 17 июля на перекрестке улиц Ленина и Генеральской. По данным центрального диспетчера Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, водитель потеряла сознание из-за духоты в кабине, после чего один трамвай врезался в другой.

В результате ЧП пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Следователи подключились к выяснению обстоятельств происшествия, организована проверка", — сказал собеседник агентства.

По словам заместителя генерального директора Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга Александра Серебренникова, когда один трамвай врезался в другой, водитель находилась в кабине. «Она была внутри трамвая. Был поврежден видеорегистратор, который находится в кабине водителя. Все записи, которые можно было оперативно посмотреть, повреждены. Все, что удастся восстановить, будет передано в правоохранительные органы », — сказал он.

"Со слов водителя, она высадила пассажиров, потому что почувствовала себя плохо. А дальше она сама не очень помнит, что было. Решила, что доедет до конечной станции, где или придет в себя и вновь встанет на маршрут, или вызовет помощь. В это время работала наша коллега на стрелках, они договорились о переводе стрелок на станцию «Шарташ». В это время вагон покатился. Ее вина, в принципе, здесь прямая", — уточнил Серебренников, отметив, что для выяснения обстоятельств ЧП будут проводиться следственные эксперименты.