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СК начал проверку после ДТП с трамваями в Екатеринбурге
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СК начал проверку после ДТП с трамваями в Екатеринбурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фонтанка.Ру
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов начали проверку по факту столкновения трамваев в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости старший помощник главы регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Авария произошла 17 июля на перекрестке улиц Ленина и Генеральской. По данным центрального диспетчера Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, водитель потеряла сознание из-за духоты в кабине, после чего один трамвай врезался в другой.
В результате ЧП пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.
"Следователи подключились к выяснению обстоятельств происшествия, организована проверка", — сказал собеседник агентства.
По словам заместителя генерального директора Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга Александра Серебренникова, когда один трамвай врезался в другой, водитель находилась в кабине. «Она была внутри трамвая. Был поврежден видеорегистратор, который находится в кабине водителя. Все записи, которые можно было оперативно посмотреть, повреждены. Все, что удастся восстановить, будет передано в правоохранительные органы», — сказал он.
"Со слов водителя, она высадила пассажиров, потому что почувствовала себя плохо. А дальше она сама не очень помнит, что было. Решила, что доедет до конечной станции, где или придет в себя и вновь встанет на маршрут, или вызовет помощь. В это время работала наша коллега на стрелках, они договорились о переводе стрелок на станцию «Шарташ». В это время вагон покатился. Ее вина, в принципе, здесь прямая", — уточнил Серебренников, отметив, что для выяснения обстоятельств ЧП будут проводиться следственные эксперименты.
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