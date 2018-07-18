Ещё
Побег неуправляемого екатеринбургского трамвая сняли на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Побег неуправляемого екатеринбургского трамвая сняли на видео 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Два жителя Екатеринбурга получили травмы в результате столкновения двух трамваев, один из которых «удрал» от вагоновожатой и самостоятельно преодолел несколько сотен метров. Камера наблюдения зафиксировала момент побега.
ДТП произошло во второй половине дня во вторник, 17 июля, на проспекте Ленина. На пересечении с Уральской улицей вагоновожатая вышла из кабины, чтобы перевести стрелки, но в этот момент вагон неожиданно тронулся и начал набирать скорость. Женщина попыталась остановить транспортное средство, но все безуспешно, более того, она сама едва не попала под колеса.
Нагнала она трамвай на попутном автомобиле, но к тому моменту он уже протаранил остановившегося на остановке собрата. В результате столкновения 50-летний пассажир и кондуктор принявшей удар машины получили травмы. По счастливой случайности беглецу удалось без происшествий миновать оживленный перекресток, который он проскочил на красный.
Вести.Ru: последние новости
Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь "Аэрофлот" признан лучшим в двух престижных номинациях премии Skytrax Суд арестовал бывшего главу следственного комитета Москвы
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии300
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе119
Рублю предсказали обвал69
Финалистку Missis World Russia забили молотком64
Трамп определился с отношением к России588
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение