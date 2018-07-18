Побег неуправляемого екатеринбургского трамвая сняли на видео

Два жителя Екатеринбурга получили травмы в результате столкновения двух трамваев, один из которых «удрал» от вагоновожатой и самостоятельно преодолел несколько сотен метров. Камера наблюдения зафиксировала момент побега.

ДТП произошло во второй половине дня во вторник, 17 июля, на проспекте Ленина. На пересечении с Уральской улицей вагоновожатая вышла из кабины, чтобы перевести стрелки, но в этот момент вагон неожиданно тронулся и начал набирать скорость. Женщина попыталась остановить транспортное средство, но все безуспешно, более того, она сама едва не попала под колеса.

Нагнала она трамвай на попутном автомобиле, но к тому моменту он уже протаранил остановившегося на остановке собрата. В результате столкновения 50-летний пассажир и кондуктор принявшей удар машины получили травмы. По счастливой случайности беглецу удалось без происшествий миновать оживленный перекресток, который он проскочил на красный.