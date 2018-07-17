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Социальный объект в деревне Ясенки построили за счет средств инвесторов в течение полугода
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Социальный объект в деревне Ясенки построили за счет средств инвесторов в течение полугода 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
За счет инвесторов ввели в эксплуатацию Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» на территории поселения Вороновское. Об этом сообщили 17 июля.
— С января по июнь было в эксплуатация введены три детских сада. В новые образовательные учреждения смогут ходить более 800 детей. Два из них появились в поселении Московский. Кроме этого, за счет средств инвесторов возвели три лечебно-оздоровительных объекта, — отметил председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев.
Он добавила, что всего за счет средств девелоперов возвели почти 15 социальных объектов.
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