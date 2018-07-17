Ещё
При одном условии: «ДнепрАзот» готов возобновить производство жидкого хлора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При одном условии: «ДнепрАзот» готов возобновить производство жидкого хлора 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«С целью обеспечения надлежащего снабжения хлором всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины, АО «ДнепрАзот» готово возобновить производство жидкого хлора несмотря на экономические убытки предприятия», — говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет лишь 10% от общего объема.
«Нами рассмотрена необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных (хлорной группы — ред.) цехов предприятия. В этой связи нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию», — сказано в сообщении пресс-службы.
Соответствующие предложения переданы в Антимонопольный комитет Украины на рассмотрение две недели назад.
Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот», который производит жидкий хлор.
Запасов жидкого хлора для очистки воды в Киеве хватит всего на месяц, заключил «Киевводоканал».
Украина.ру: последние новости
Lenta.ru: Трубу шатали Луценко отказался преследовать главу «Нафтогаза» за многомиллионные премии Финал ЧМ-18: крымско-донецкое послевкусие
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца64
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II315
Погиб Тагир Вагапов3
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде212
Тест: Выжили бы вы в царской России?60
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение