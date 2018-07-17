При одном условии: «ДнепрАзот» готов возобновить производство жидкого хлора

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«С целью обеспечения надлежащего снабжения хлором всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины , АО «ДнепрАзот» готово возобновить производство жидкого хлора несмотря на экономические убытки предприятия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет лишь 10% от общего объема.

«Нами рассмотрена необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных (хлорной группы — ред.) цехов предприятия. В этой связи нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию», — сказано в сообщении пресс-службы.

Соответствующие предложения переданы в Антимонопольный комитет Украины на рассмотрение две недели назад.

Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот», который производит жидкий хлор.

Запасов жидкого хлора для очистки воды в Киеве хватит всего на месяц, заключил «Киевводоканал».